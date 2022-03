METEO – ITALIA nel mirino di ROVESCI con FIOCCHI a BASSA QUOTA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Parentesi invernale sull’Italia

Da qualche giorno a questa parte si assiste al ritorno della stagione invernale sulla nostra Penisola, a causa dell’afflusso di correnti di matrice artica provenienti quindi da latitudini più settentrionali. Abbiamo osservato nel corso di questi giorni a un’ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto i settori orientali del Paese, nonché quelli adriatici, dove la neve è tornata a cadere a quote anche molto basse, specie se relazionate al periodo. Oggi il tempo è mediamente migliorato, ma non mancano rovesci, come vedremo nel presente editoriale.

Primavera vacillante fin qui

La primavera meteorologica come alcune volte abbiamo ribadito in questa sede è iniziata, come ogni anno, il 1° marzo e fino a questo momento le condizioni climatiche all'interno del nostro Paese hanno spesso tradito le aspettative. Le correnti artiche si affacciano molto più sul Mediterraneo centrale negli ultimi giorni rispetto a quanto abbiano fatto in tutto il mese di gennaio e di febbraio, quando invece l'Anticiclone azzorriano è stato spesso dominante sull'Italia e non solo.

Maltempo nelle prossime ore

Dopo un breve stop al maltempo nella prima parte della giornata odierna (tolto qualche residuo rovescio nella notte) a partire da questo pomeriggio precipitazioni fanno nuovamente la loro comparsa sull’Italia, come testimoniato dal radar meteorologico. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo le condizioni meteo sono destinate a rimanere perturbate in alcune zone del Paese anche nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

