METEO – ITALIA nel VORTICE del MALTEMPO per il WEEKEND di PASQUA con PIOGGE e TEMPORALI: i dettagli

Tempo generalmente stabile sull’Italia grazie all’Anticiclone africano

Un campo di Alta pressione di origine africana si estende sul Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola da qualche giorno, riportando condizioni di generale stabilità accompagnate da un graduale e costante aumento delle temperature che si riattestano su valori tipicamente primaverili. Tuttavia, i cieli non sempre appaiono limpidissimi: infatti, la maggior parte del Paese è interessata dal transito di nuvolosità irregolare carica di pulviscolo sahariano, trasportato dallo stesso Anticiclone.

Prossimi giorni apice del caldo

Nessuna variazione significativa sul fronte sinottico si osserverà nei prossimi giorni se non per un lieve avvicinamento di una perturbazione afro-mediterranea che contestualmente attraverserà i settori nordafricani da ovest verso est. Tale avvicinamento provocherà comunque qualche isolato e blando rovescio sulla Sardegna per domani giovedì 14 aprile, mentre le temperature continueranno a salire in tutta Italia fino a venerdì 15, quando le colonnine di mercurio raggiungeranno localmente i +25°C sulle pianure del versante occidentale italiano e quando tuttavia qualche novità sembra giungere sotto il profilo meteorologico sul nostro Paese.

Venerdì di maltempo in Sicilia preluderà l’arrivo di maltempo più diffuso

Qualche novità sotto il profilo meteorologico giungerà nella giornata di venerdì 15 aprile e in particolare tra il tardo pomeriggio e la serata quando un fronte di maltempo sembra poter fare ingresso dai quadranti meridionali sulla Sicilia. Esso consterà di piogge e possibili temporali localmente anche intensi e che preluderanno ad un’ondata di maltempo più organizzata per il weekend di Pasqua quando, stando ai principali centri di calcolo, correnti artiche alimenteranno la suddetta perturbazione afro-mediterranea.

