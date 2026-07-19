Meteo – Italia nella morsa del caldo africano, altra giornata da bollino rosso in molte città!

Caldo africano senza sosta

Sul Mediterraneo centro-meridionale permangono condizioni favorevoli alla risalita di amsse d’aria molto calde dal nord Africa. L’anticiclone delle Azzorre è infatti ancora ben saldo sull’Oceano Atlantico con massimi pressori pari a 1030 hPa posizionati a sud dell’Islanda, mentre una saccatura si distende dalla Scandinavia sino al vicino Atlantico europeo. In tal modo calde correnti meridionali vengono pilotate dal nord Africa verso il Mediterraneo, con temperature molto elevate in Italia.

Caldo ancora intenso con temperature massime localmente di oltre +40°C

Ondata di caldo che non molla la presa, specie al centro-sud ed Isole, con temperature massime al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi attorno ai +32/+34 al nord, alta Toscana e Marche; più elevate al centro-sud, mediamente attorno ai +33/+35°C con punte sino a +36/+38°C sulle zone interne di Lazio, bassa Toscana, Umbria e Campania, di +40°C su Basilicata, Puglia e Calabria, +42/+43°C in Sardegna e sino a +45/+47°C sulla Sicilia, ovvero ben oltre le medie del periodo.

Allerta caldo: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 14 città

Caldo intenso ed umidità elevata mettono a dura prova ancora l’Italia. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 14 città italiane per la giornata odierna, sabato 18 luglio, le seguenti: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Caldo intenso anche ad inizio settimana al centro-sud, meglio al nord

Avvio di settimana che sarà ancora bollente al centro-sud ed Isole Maggiori con temperature massime che su Puglia, Basilicata e Calabria raggiungeranno i +40/+41°C, mentre su Sardegna si toccheranno ancora i +42/+43°C, fino ai +46/+47°C della Sicilia. Al nord le temperature saranno più contenute, ma sempre estive, grazie all’ingresso di correnti più fresche dal nord Atlantico. Calo termico che martedì si estenderà anche al centro, poi da mercoledì atteso un crollo anche al sud con fine dell’ondata di caldo su tutta l’Italia.

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