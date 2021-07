METEO ITALIA: netto aumento delle temperature nei prossimi giorni, dopo il WEEKEND possibile fase di maltempo

Vasto anticiclone sull’Europa ma promontorio africano verso l’Italia

Situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione dominare sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa sulle Isole Britanniche. Condizioni meteo per lo più asciutte in Italia salvo la formazione di locali acquazzoni o temporali. Temperature che non si discostano molto dalle medie del periodo ma la situazione è destinata a cambiare entro il prossimo weekend con l’arrivo di un nuovo promontorio africano.

Possibili temporali sparsi su alcune regioni, a tratti anche di forte intensità

Condizioni meteo che in questi ultimi giorni della settimana saranno per lo più stabili in Italia ma non mancheranno alcuni temporali. Valori di geopotenziale non particolarmente elevati e infiltrazioni di aria più fresca in quota porteranno comunque alla formazione di acquazzoni soprattutto al Nord ma localmente anche nelle zone interne del Centro. In queste ore troviamo diverse celle temporalesche su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto-Adige. Nel pomeriggio ancora fenomeni sull’arco alpino e anche lungo l’Appennino. Evoluzione meteo molto simile anche nella giornata di Venerdì.

Sul finire del weekend caldo che si farà sentire con punte di oltre i +40 gradi

Nell’ultimo fine settimana di luglio avremo condizioni meteo stabili e temperature in netto aumento su valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie prima al Nord poi al Centro-Sud. Sabato temperature massime fino a +36/38 gradi al Centro-Nord e punte di +40 gradi sulla Sardegna. Tra Domenica e l’inizio della prossima settimana punte oltre i +40 gradi non escluse su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Un cavetto d’onda potrebbe invece portare un intenso peggioramento meteo invece al Nord con temporali e nubifragi.

