METEO ITALIA – Nuova ondata di MALTEMPO in arrivo questa settimana sull’ITALIA con forti TEMPORALI e CALO TERMICO, ecco quando e dove colpirà

Oggi miglioramento delle condizioni meteo in Italia

Per quanto riguarda la giornata odierna, essa segna un momento di pausa dal maltempo, dopo che questo nella giornata di ieri ha sferzato sulla gran parte del territorio nazionale da nord a sud, grazie ad una veloce saccatura in transito sul nostro Paese. Grazie dunque alla traslazione verso sud della suddetta saccatura, i cieli sono apparsi fin dalla prima mattinata di oggi in prevalenza soleggiati su quasi tutta Italia ad eccezione dell’estremo sud, dove si verifica una reminiscenza instabile apportata dalla goccia fredda che insiste sulle coste nordafricane.

Domani nuova ondata di maltempo al nord, ancora piogge al sud

Per quanto riguarda invece la giornata di domani mercoledì 9 ottobre, il nostro Paese potrebbe nuovamente essere coinvolto da un’ondata di maltempo causata da un rapido affondo di un cavo d’onda instabile di matrice atlantica. Ciò apporterà piogge e temporali anche intensi sulle regioni settentrionali, in particolare i settori nord-orientali. I fenomeni più intensi sono sicuramente attesi sulle zone lombardi centro-settentrionali nel pomeriggio di domani, in veloce estensione verso i settori più orientali. Persiste ancora dell’instabilità sulla Sicilia jonica e il motivo è analogo a quello odierno.

In settimana la goccia fredda risale verso l’Italia

In settimana e precisamente a partire dalle prime ore di giovedì 10 ottobre, la goccia fredda che, come spiegato nel corso dei precedenti paragrafi, sarà la principale responsabile del maltempo sui settori jonici del meridione nella giornata di domani, risalirà in direzione dell’Italia apportando condizioni di instabilità sicuramente più generalizzata e marcata sul meridione, con un calo generale delle temperature. Vediamo quali regioni verranno dunque colpite.