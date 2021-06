METEO ITALIA: nuovo picco del CALDO, possibile break a inizio LUGLIO

Nuovo picco di caldo in arrivo, temperature oltre i +40 gradi

Come anticipato nei giorni scorsi l’anticiclone africano torna ad espandersi sul Mediterraneo centrale portando non solo condizioni meteo per lo più stabili ma anche un netto aumento del caldo. Tra Martedì e Mercoledì temperature massime che potrebbero raggiungere e superare i +40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime piuttosto elevate anche nelle zone interne del Centro Italia e sui settori orientali della Pianura Padana con punte anche di +36/37 gradi.

Rimonta africana che potrebbe essere di breve durata

Situazione sinottica attuale che vede una circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, posizionata poco ad ovest della Francia. Questa spinge l’aria più calda di estrazione africana verso il Mediterraneo centrale portando condizioni stabili ma anche un generale aumento delle temperature in Italia. Stabilità che sarà prevalente al Centro-Sud mentre al Nord infiltrazioni di aria più fresca in quota porteranno alla formazione di temporali sulle Alpi ma localmente anche sulle pianure specie di Nord-Ovest.

Acquazzoni e temporali nei prossimi giorni, ecco dove

Giornata odierna che è iniziata con condizioni meteo stabili e cieli in prevalenza sereni in Italia. Nel pomeriggio avremo però nuvolosità in sviluppo sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi. Fenomeni che entro sera potrebbero coinvolgere in parte anche i settori di pianura specie su Piemonte e Lombardia. Molto simile l’evoluzione meteo per Martedì con temporali sparsi specie su Alpi e Prealpi. Nell’ultimo giorno di giugno il transito di un cavetto d’onda più pronunciato potrebbe portare i temporali a coinvolgere maggiormente la Pianura Padana. Un vero e proprio break estivo potrebbe però arrivare con luglio.

