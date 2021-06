METEO LUGLIO – Avvio conteso tra GOCCIA FREDDA e CALDO reiterato; le ultimissime

Giugno termina tra caldo intenso e ritorno dei temporali

Meteo – Il mese di giugno si concluderà con una nuova ondata di caldo sull’Italia. Una bolla d’aria calda, è già in arrivo dal nord Africa verso le due Isole Maggiori con temperature attuali già prossime ai +40°C nell’entroterra siciliano. Tra domani e mercoledì il caldo si farà sentire anche sulle regioni Peninsulari, con temperature massime localmente di +40°C su Puglia, Metaponto e Calabria. Sulle Alpi e localmente tra Piemonte e Lombardia torneranno i temporali, innescati da infiltrazioni umide in quota.

Meteo luglio al via con calo termico

Meteo luglio – L’ondata di caldo al via tra oggi e domani, insisterà sull’Italia fino alla giornata di mercoledì 30 giugno. A seguire le temperature inizieranno a scendere ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali, per il sopraggiungere di correnti relativamente più fresche dal centro Europa. Il caldo intenso verrà definitivamente “spazzato via” anche dall’estremo sud Italia tra venerdì e sabato 3 luglio, quando non si esclude il ritorno anche di qualche acquazzone o temporale a ridosso dell’Appennino.

Prosieguo di luglio tra le incertezze

Meteo – Dopo il calo delle temperature che avverrà su tutta l’Italia entro la giornata di sabato, la tendenza meteo per il prosieguo del mese di luglio appare ancora incerta. Infatti non vi è ancora convergenza tra i principali modelli matematici sull’assetto barico che potrebbe prendere forma sull’Europa nelle prossime settimane. Secondo il modello americano GFS, ad esempio, l’affermazione di un campo altopressorio sul nord Europa, favorirà l’isolamento di una lacuna barica sulle nazioni centrali ed il comparto balcanico; in tal modo l’Italia verrà interessata da una circolazione più fresca ed instabile rispetto a quella attuale, con temperature più vicine alle medie del periodo. Il modello europeo ECMWF, tuttavia, non è dello stesso avviso. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE