METEO ITALIA – oggi giorno del solstizio d’INVERNO, maltempo in arrivo per il weekend di NATALE

Oggi giorno del solstizio inizia l’inverno astronomico

Mentre l’inverno meteorologico è iniziato il 1 di dicembre oggi, 21 dicembre, è il giorno del solstizio e parte anche la stagione astronomica. Condizioni meteo che nella giornata odierna non vedranno particolari variazioni in Italia con cieli che saranno irregolarmente nuvolosi ma con poche piogge, per lo più sulle regioni del Sud. Sotto il profilo delle temperature abbiamo invece valori in media o poco sotto grazie alle correnti dai quadranti settentrionali. Peggioramento meteo in arrivo per le feste di Natale.

Nuvolosità in aumento e prime piogge dalla Vigilia di Natale

Sul finire della settimana il blocco gelido presente sulla Scandinavia si muoverà verso ovest andando ad incontrarsi con una circolazione depressionaria presente sull’Atlantico. Risalita di aria umida e più mite che interesserà il Mediterraneo e buona parte del sud Europa a partire dalla Vigilia di Natale. Nuvolosità in aumento sull’Italia ma con condizioni meteo che saranno ancora per lo più stabili ad eccezione di qualche pioggia su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

Meteo Natale: maltempo in arrivo nel weekend con piogge e temporali

Evoluzione meteo che per il weekend di Natale si va delineando anche se per i dettagli occorrerà aspettare ancora qualche giorno. La circolazione depressionaria in movimento sulle Isole Britanniche porterà miti correnti sud-occidentali sul Mediterraneo con temperature in aumento di qualche grado sopra media. In arrivo anche un peggioramento meteo con piogge e acquazzoni sparsi che nella giornata di Natale dovrebbero interessare soprattutto il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche. Poche variazioni per il giorno di Santo Stefano che dovrebbe vedere ancora piogge e temporali sparsi al Centro-Nord.

