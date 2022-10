Meteo – Cede l’alta pressione, tornano nubi e qualche pioggia nel weekend

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata dal transito alle medie latitudini del flusso perturbato principale, sospinto da una vivace attività depressionaria presente tra Islanda, Mar di Norvegia e Mare di Barents. Permane un vasto campo d’alta pressione sull’Europa centro-meridionale con valori livellati mediamente attorno ai 1020 hPa, mentre un cut-off è in azione a ridosso della Turchia. Un lieve cedimento del geopotenziale in quota favorisce il graduale ingresso di correnti più umide in quota, responsabili di un progressivo peggioramento del tempo sull’Italia nel corso del weekend.

Alta pressione in indebolimento, oggi arrivano nubi e prime piogge al Nordovest

Meteo – Cede gradualmente la pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Un calo dei geopotenziali favorirà infiltrazioni umide in quota con nubi in aumento nel corso della giornata odierna, specie al centro-nord e Sardegna. Previsioni meteo oggi, sabato 8 ottobre: al mattino attese nubi alte e sottili a velare il cielo fin dal mattino sulle regioni centrali, Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Qualche pioggia è attesa sulle Alpi occidentali e nord della Sardegna dal pomeriggio; nel corso della serata nubi in ispessimento sul nord Italia con cieli localmente nuvolosi e piogge su Piemonte e Valle d’Aosta in successiva estensione a Lombardia e Liguria nottetempo. Possibili temporali sul Piemonte occidentale. Asciutto sul resto d’Italia con ampie schiarite su Sicilia e settori ionici.

Domenica di piogge su parte del nord, nubi sul resto d’Italia

Torna la pioggia su parte del nord Italia. Un ulteriore calo del geopotenziale ed una curvatura del flusso in quota, determineranno una giornata di domenica piuttosto uggiosa. In particolare cieli molto nuvolosi o coperti sono attesi sui settori alpini, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria con piogge intermittenti per gran parte del giorno. Fenomeni dalla sera in estensione anche all’Emilia e Trentino-Alto Adige. Nubi in transito sul resto d’Italia con cieli a tratti nuvolosi tra Sardegna e regioni centrali tirreniche; acquazzoni e locali temporali non sono esclusi sull’Isola e nel corso del pomeriggio anche a ridosso dell’Appennino. Maltempo atteso ad inizio settimana, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Torna il maltempo ad inizio settimana

Il passaggio di una lieve ondulazione in quota potrebbe favorirà la genesi di un blando minimo al suolo, ad inizio settimana, sul medio Tirreno. Piogge localmente abbondanti sono attese lunedì 10 ottobre lungo i settori tirrenici, tra Toscana e Campania, ed ovest Sicilia; piogge al mattino attese anche al Nordovest e Sardegna, ma in miglioramento dal pomeriggio. Nubi estese sul resto del centro-sud con qualche goccia di pioggia irregolare ed intermittente. Tendenza al miglioramento serale anche sulle regioni centrali e Sardegna, residui fenomeni sono attesi tra Campania, Calabria e Salento.

