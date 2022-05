METEO ITALIA – Ondata di CALDO per l’inizio di GIUGNO, ecco le TEMPERATURE attese

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! In arrivo un fine settimana instabile, grazie al progressivo avvicinamento di una goccia fredda che sta apportando maltempo sui settori occidentali del continente europeo; anche quest’oggi grazie al richiamo di aria caldo-umida si registreranno valori termici piuttosto elevati in Italia: al centro-nord, previste temperature massime in risalita, con valori fino a 34-36°C tra Valle del Tevere e Valdarno. Possibili punte fino a 33/34°C anche su Tavoliere delle Puglie, Calabria e Isole Maggiori. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 27 maggio

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 27 maggio: AL NORD: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, con acquazzoni e temporali. In serata residue piogge al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio possibili rovesci e temporali sull’Appennino e con possibili sconfinamenti verso le pianure su Lazio e Umbria, invariato altrove. In serata residui fenomeni in Appennino tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse in Sardegna e asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge e temporali in Sardegna e qualche fenomeno nelle zone interne peninsulari, invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molte nubi in transito. Nel prossimo weekend avremo il ritorno del maltempo ed un calo termico in Italia, che potrebbe determinare anche il ritorno della neve. Di seguito vediamo i dettagli nel paragrafo successivo.

Weekend in arrivo all’insegna del maltempo, specie al nord

Meteo weekend – Nel weekend conclusivo di maggio una saccatura d’aria instabile aggancerà la goccia fredda portando maltempo sull’Italia; in questo frangente si attiverà una circolazione umida sull’Italia settentrionale (più colpita in questo fine settimana) con piogge e temporali sparsi. Instabilità possibile anche al centro-sud (specie sulle zone Appenniniche) ma senza fenomeni di rilievo. Clou del maltempo nella serata di sabato, con domenica che potrebbe risultare molto fresca al nord Italia: sulle Alpi la neve potrebbe tornare tra i 1800 e i 1900 metri su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Poi dalla prossima settimana prevista una nuova ondata di caldo.

Picchi fino a +38°C per la prossima settimana, ecco dove

Tendenza meteo – Dopo un fine settimana nel complesso perturbato e piovoso, la prima settimana di giugno dovrebbe essere caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo dispenserà tempo stabile e caldo in Italia con temperature decisamente alte al centro-sud. Dalle prime analisi modellistiche si evidenziano alcune zone che potrebbero raggiungere temperature piuttosto elevate: possibili picchi di +36/+38°C su Tavoliere delle Puglie, e sulle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Massime più contenute sulla Valle del Sacco, Casertano e Valle del Tevere. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

