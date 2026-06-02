Meteo Italia – passaggio instabile con piogge e temporali, vediamo l’evoluzione fino al weekend

Situazione sinottica ed evoluzione per la Festa della Repubblica, piogge e temporali in arrivo

La festa del 2 giugno si apre con condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord Italia. Piogge e acquazzoni al momento su settori alpini e localmente alte pianure lombarde. La situazione sinottica vede infatti una saccatura depressionaria in movimento sull’Europa centro-occidentale la quale porterà nelle prossime ore maltempo con temporali anche intensi sulle regioni settentrionali. Fenomeni attesi anche sulle zone interne del Centro-Sud con fenomeni in movimento verso le coste adriatiche.

Mercoledì fronte instabile che si sposta sulle regioni del Centro, ancora temporali

Nella notte tra Martedì e Mercoledì fronte instabile che interessa il Nord-Est e le regioni del Centro con piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Nel corso della giornata di Mercoledì ancora instabilità che interesserà gli stessi settori e anche Molise, zone interne della Campania e Puglia. Atteso un ulteriore lieve flessione delle temperature con valori comunque in line con le medie del periodo o poco al di sotto al Nord.

Italia divisa tra sole e temporali nella seconda parte della settimana, nuovo cavetto d’onda

Tra Giovedì e Venerdì promontorio anticiclonico che dovrebbe muoversi rapidamente sulle regioni meridionali portando condizioni meteo asciutte. Ancora correnti fresche e instabili invece sulle regioni del Nord Italia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana, fenomeni possibili anche sulle zone interne del Centro. Generale miglioramento in vista del weekend con temperature in rialzo.

Tendenza meteo: tempo più stabile e caldo in aumento in vista del primo weekend di giugno

Campo di alta pressione che potrebbe espandersi dall’Atlantico verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale con l’arrivo del primo weekend di giugno. Modelli che non sono al momento molto concordi con l’americano GFS che mostra una rimonta più decisa e calda, con temperature in aumento anche di 4-5 gradi al di sopra delle medie. Per l’europeo invece Italia più ai margini con stabilità al Sud ma ancora acquazzoni sparsi al Nord.

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