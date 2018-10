Meteo Italia: peggiora al Centro-Nord, circolazione instabile in approfondimento sul Tirreno. Tutti i dettagli nell’editoriale

Meteo Italia: peggiora al Centro-Nord, circolazione instabile in approfondimento sul Tirreno – La situazione meteo attuale in Italia vede attualmente la nostra Penisola divisa in due parti. Da una parte il centro-sud, coinvolto dall’azione prolungata di una circolazione instabile in quota e dunque soggetto a condizioni di maltempo localmente molto intenso, dall’altra invece il Nord Italia dove in questi giorni il clima si è presentato piuttosto stabile e ad ampi tratti soleggiato. Nelle prossime ore, tuttavia, il minimo depressionario in quota tenderà a muoversi verso Nord, lasciando spazio al ritorno delle piogge dapprima sui settori adriatici centro-settentrionali e nella giornata di domani anche sulle regioni di Lazio e Toscana, con fenomeni a tratti molto intensi e a carattere temporalesco. Si apre dunque una fase instabile su gran parte dell’Italia con condizioni meteo perturbate un po’ ovunque, eccezion fatta per il Nord Ovest dove invece il tempo tenderà a peggiorare soltanto nella giornata di domenica.