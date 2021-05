METEO ITALIA – peggioramento alle porte, temporaneo miglioramento nel WEEKEND ma non per tutti

Perturbazione atlantica sul Mediterraneo, ancora piogge e temporali

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una nuova perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo centrale portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Entro il pomeriggio piogge e acquazzoni interesseranno buona parte del Nord e della Sardegna risultando anche a carattere di temporale. In serata il maltempo raggiungerà anche il Centro-Sud con fenomeni più intensi lungo le regioni tirreniche.

Temperature sotto media in Italia ma vediamo fino a quando

L’aria fresca giunta sul Mediterraneo nei giorni scorsi mantiene ancora le temperature di qualche grado al di sotto delle medie sulla nostra Penisola. Il peggioramento meteo in arrivo nelle prossime ore non farà che accentuare la sensazione di freddo con valori sotto media anche di 4-5 gradi. Durante la prossima settimana avremo un flusso di correnti occidentali che manterranno le temperature prossime ai valori medi del periodo, poco sotto al Nord e poco sopra al Sud.

Super anticiclone nel lungo periodo, conquisterà anche l’Italia?

Seconda decede di maggio che vederà condizioni meteo piuttosto dinamiche sulla nostra Penisola con un teso flusso atlantico che invierà ancora qualche impulso instabile specie sulle regioni settentrionali. Nel lungo periodo il modello GFS mostra un vasto e robusto anticiclone in rimonta sull’Europa occidentale. Questo potrebbe finalmente portare condizioni meteo estive anche in Italia ma è ancora troppo presto per dirlo. Sempre il modello americano mostra infatti ancora il Mediterraneo centrale in balia di impulsi perturbati.

