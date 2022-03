METEO ITALIA – piogge e neve in arrivo nel weekend su queste regioni, poi ancora alta pressione fino ad APRILE

Peggioramento meteo nelle prossime ore con piogge e acquazzoni su queste regioni

Situazione sinottica in questo ultimo giorno della settimana che vede una circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che risultano in peggioramento al Sud Italia con piogge in queste ore su Calabria e Isole Maggiori. Nel corso della giornata i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni meridionali risultando localmente più abbondanti su Calabria, Sicilia orientale e Sardegna orientale. Condizioni meteo più stabili altrove salvo deboli fenomeni su Alpi e Abruzzo con neve oltre i 1200-1400 metri.

Tempo instabile nel weekend con piogge e neve a quote collinari

Durante questo penultimo weekend di marzo la circolazione depressionaria in risalita al nord Africa si muoverà verso est fino a fondersi con un nucleo di aria fredda in avvicinamento ai Balcani. Sarà questo a portare un ulteriore peggioramento meteo in Italia con precipitazioni che però interesseranno soprattutto il medio versante Adriatico e il Sud. Piogge e acquazzoni sparsi specie Domenica quando avremo anche un generale calo delle temperature che consentirà alla neve di scendere fino a quote collinare lungo l’Appennino centro-meridionale.

Prossima settimana torna l’alta pressione ma clima ancora freddo

L’aria fredda in arrivo nel weekend porterà un calo delle temperature su tutta l’Italia. Picco del freddo in quota che verrà raggiunto probabilmente Domenica quando avremo valori anche di 8 gradi sotto media sulle regioni del Sud, tra 4 e 6 altrove. Residue precipitazioni nella giornata di Lunedì poi ecco che l’alta pressione porterà ancora una volta condizioni meteo stabili su tutta l’Italia. Clima che resterà però freddo con temperature in lenta crescita ma ancora sotto media quasi fino al successivo weekend.

