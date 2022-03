METEO – ANTICICLONE non scardinabile, ancora secco e nemmeno così MITE fino ad APRILE: la tendenza

Nuovo peggioramento in avvicinamento verso l’Italia

A seguito di giornate contrassegnate dalla generale stabilità al più accompagnata da localizzate eccezioni di maltempo in questa prima parte di settimana, una goccia fredda che contestualmente si è isolata sul Mediterraneo occidentale si è avvicinata alla nostra Penisola, provocando un peggioramento delle condizioni meteo che riguarda alcuni settori dello stivale (scopri quali). Inoltre, le temperature appaiono in diminuzione rispetto ai passati giorni, in particolare rispetto a ieri, quando si è raggiunto il loro picco.

Piogge in espansione nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore la tendenza che vede l’avvicinamento della goccia fredda posizionata sul Mediterraneo occidentale sarà sostanzialmente confermata e questo determinerà non solo la prosecuzione del maltempo sulla Sardegna, ma anche la sua espansione su un’altra regione della nostra Penisola (scopri quale). Tutto questo in un contesto che vede le temperature continuare a calare rispetto ai valori registrati nei passati giorni.

Prosecuzione di marzo con Anticiclone invadente, ma clima non così mite

A seguito di un weekend in cui il maltempo tornerà protagonista sulle regioni meridionali e in Abruzzo con neve a quote anche medio-basse specie nella giornata di domenica 20 marzo, l’Alta pressione di stampo afroazzorriano tornerebbe a puntare l’Italia raggiungendo una certa invadenza nel Mediterraneo tale da sbarrare le porte a possibili affondi perturbati di natura atlantica. Tuttavia, nonostante la presenza dell’Anticiclone, non si prevede un clima così mite stando ai principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

