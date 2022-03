METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in estensione in queste ore

Già da questo pomeriggio un peggioramento delle condizioni meteo aveva coinvolto la Sardegna con l’ingresso dei primi rovesci localizzati o sparsi a causa dell’avvicinamento di una goccia fredda che in questi giorni si è isolata sul Mediterraneo occidentale e che in queste ore sta avanzando verso est, in direzione cioè della nostra Penisola. Ciò provocherà un ulteriore peggioramento in serata in Italia, con il maltempo che andrà ad estendersi su un’altra regione dello stivale (scopri quale).

Peggioramento in arrivo anche per domani sull’Italia

Il progressivo avanzamento della suddetta goccia fredda provocherà un peggioramento costante anche nella giornata di domani venerdì 18 marzo in Italia. Piogge e acquazzoni interesseranno principalmente le aree joniche della Sicilia e della Calabria, con rovesci anche in Basilicata, Campania e sulla Sardegna specie tirrenica. E’ soprattutto su quest’ultimi settori che i fenomeni potrebbero risultare localmente anche intensi. Rimarrà invece relativamente più stabile altrove, nonostante un aumento della nuvolosità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, sui settori orientali della Sardegna, sui settori orientali della Sicilia, sui settori ionici e meridonali della Calabria e sulla Basilicata meridionale, con quantitativi moderati sulla Sardegna nord-orientale e sui versanti ionici di Calabria e Sicilia nord-orientale, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; isolate sui restanti settori di Calabria, Basilicata e Sardegna e su Sicilia centrale, settori centro-meridionali e zone interne settentrionali della Puglia, zone interne e meridionali della Campania, settori alpini, pedemontani e meridionali del Piemonte, settori alpini e prealpini della Lombardia e settori occidentali del Trentino Alto Adige, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1300-1600 m sui settori alpini centro-occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1400-1600 m, in calo fino ai 1000-1200 m, sui rilievi di Basilicata e Calabria, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1600-1800 m, in calo fino ai 1200-1400 m, sui rilievi della Sicilia orientale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti dai quadranti orientali su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania, con raffiche di burrasca sui settori settentrionali, meridionali e rilievi della Sardegna e settori meridionali della Sicilia; forti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Liguria centro-occidentale; localmente forti nord-orientali su alto versante adriatico e settori della Toscana a nord dell’Elba; da forti a burrasca nord-orientali lungo i crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano. Mari: agitati il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mosso, fino ad agitato al largo, il Mar di Sardegna; molto mosso, fino ad agitato nel settore centro-meridionale, lo Ionio; molto mossi il Tirreno, il Mar Ligure e localmente l’Adriatico meridionale; tendente a localmente molto mosso dalla serata l’Adriatico centro-settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

