METEO ITALIA – piogge, temporali e temperature in calo poi miglioramento in arrivo con il weekend

Italia tra maltempo e caldo estremo ma aria fresca in arrivo anche al Sud

La circolazione depressionaria in ingresso sul Mediterraneo ha portato una violenta ondata di maltempo al Centro-Nord. Il peggioramento meteo ha causato allagamenti, ingenti danni e purtroppo anche vittime. Caldo estremo sulle regioni del Sud con temperature che hanno superato i +40 gradi. Giornata odierna con condizioni meteo in stabili e aria più fresca in viaggio verso sud.

Prossime ore con piogge e temporali sparsi, vediamo dove

Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria con aria più fredda in quota sull’Italia centro-settentrionale. Piogge e temporali sparsi interessano il Friuli Venezia-Giulia, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Nel corso della giornata odierna condizioni meteo che resteranno instabili al Centro-Nord con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale. Miglioramento meteo atteso solo dalla notte.

Meteo weekend: perturbazione in allontanamento e clima gradevole

Terzo weekend di agosto con condizioni meteo in deciso miglioramento a causa dell’allontanamento della struttura depressionaria verso la Penisola Balcanica. Farà caldo ma con temperature in linea con le medie del periodo. Qualche fenomeno, specie di stampo pomeridiano, potrebbe attardarsi soprattutto su Alpi e Appennino meridionale. Piuttosto stabile anche la giornata di Domenica mentre all’inizio della prossima settimana potrebbe tornare un po’ più di instabilità specie al Sud.

Goccia fredda in isolamento sul Mediterraneo orientale e tempo

All’inizio della prossima settimana il Mediterraneo centrale potrebbe vedere ancora correnti più fresche in quota in grado di mantenere attiva soprattutto l’instabilità di stampo pomeridiano. Dettagli sulla distribuzione delle precipitazioni saranno comunque da valutare nel corso del weekend. A seguire sia il modello ECMWF che GFS mostrano l’isolamento di una piccola goccia d’aria fredda in quota sul Mediterraneo orientale. Questa potrebbe mantenere condizioni meteo instabili soprattutto al Sud Italia.

