METEO – Prossima settimana tra instabilità pomeridiana e clima GRADEVOLE in ITALIA. Ecco la TENDENZA

Perturbazione in arrivo sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Saccatura depressionaria che si sta muovendo dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, portando condizioni meteo instabili al Centro-Nord con acquazzoni, temporali, vento forte e locali nubifragi. Anche nel resto della giornata sono attese precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali in arrivo anche su Lazio, Umbria e Marche. Nella giornata di domani la saccatura transiterà poi sull’Italia portando ancora maltempo al Centro-Nord.

Tempo stabile e caldo intenso al Sud e sulla Sicilia

Le correnti sud-occidentali che vanno a portare instabilità sulle regioni centro-settentrionali, al Sud e sulle Isole portano avvezione di aria calda e sabbia del deserto del Sahara in sospensione. La giornata odierna risulterà quindi molto calda sulle regioni meridionali, con massime diffusamente oltre i 35°C e prossime ai 40°C nelle pianure e vallate interne. Locali punte anche di 41°C-42°C sulla Sicilia (specie nel Palermitano) e nelle zone interne tra Puglia e Basilicata.

Weekend più stabile e senza eccessi di caldo

Dopo aver transitato domani sul Mediterraneo centrale, la saccatura nella giornata di sabato si sposterà verso est sui Balcani, garantendo quindi un miglioramento delle condizioni meteo in Italia. Fine settimana quindi all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati e qualche fenomeno pomeridiano solo su Alpi e Appennini. Le temperature vedranno un graduale aumento nei valori massimi, complice l’ampio soleggiamento ma il clima risulterà comunque piuttosto gradevole. Il caldo si farà sentire un po’ di più, ma le temperature risulteranno comunque in linea con quelle del periodo. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.

Prossima settimana con circolazione fresca che porta instabilità pomeridiana

Nella prima parte della prossima settimana, stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, una circolazione fresca in quota si dovrebbe estendere dal Mare del Nord verso il Mediterraneo meridionale, interessando parzialmente anche la Penisola Italiana. Questo dovrebbe portare una accentuata instabilità pomeridiana in Italia, specie sulle Alpi centro-orientali e nelle zone interne del Sud. Modello americano che a seguire, da circa metà settimana, vede una rimonta da ovest dell’alta pressione sull’Italia, con goccia fredda che si isolerebbe sul Mediterraneo orientale. Questo porterebbe maggiore stabilità sulla Penisola Italiana, specie al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbe continuare la fase con accentuata instabilità pomeridiana. Per quanto riguarda il profilo termico le temperature si manterrebbero in media con quelle del periodo nella prima parte della settimana o localmente anche sotto media all’estremo Sud, mentre tenderebbero a risalire nella seconda parte di settimana. Vista l’elevata distanza temporale, si tratta di una tendenza e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

