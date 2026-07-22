Meteo Roma – Caldo in attenuazione e nel weekend possibile perturbazione atlantica con piogge e temporali

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un fronte freddo in discesa sui Balcani e che lambisce il Mediterraneo centrale, portando un attenuazione del caldo in Italia ed anche un po’ di instabilità lungo le regioni adriatiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata nel complesso stabile sul Lazio. Al mattino avremo infatti sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Caldo in lieve attenuazione con temperature comprese su Roma tra i +23/+24°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Roma domani, giovedì 23 luglio

La giornata di domani vedrà poche variazioni sul Lazio. Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità in sviluppo nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici e subappenninici del basso Lazio, ma comunque senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Possibile peggioramento sul finire del weekend

Tra le giornate di venerdì e sabato non sono attese particolari variazioni, con stabilità prevalente sul Lazio ed anche le temperature si manterranno stabili, con caldo estivo ma senza eccessi. Tra domenica e lunedì possibile invece l’arrivo di piogge e temporali su Roma e su gran parte del Lazio per il transito di una perturbazione atlantica.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso, in graduale attenuazione nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!