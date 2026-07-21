Meteo Torino – Nubi in transito, ma con stabilità persistente in città: ecco le previsioni

Piogge, temporali e grandinate in azione su parte del nord, ma non a Torino

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale ha fatto sì che quest’oggi un peggioramento delle condizioni meteo interessasse buona parte del nord (ma non Torino, come vedremo) e le Marche, con fenomeni anche violenti. Le temperature, in questo contesto, subiscono una diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità, mentre rimangono su valori elevati altrove.

Previsioni meteo Torino oggi

Qualche passaggio nuvoloso ha caratterizzato la giornata odierna a Torino coerentemente con un peggioramento che, tuttavia, come specificato precedentemente, è andato ad interessare principalmente altre zone del nord. Le condizioni meteo, pertanto, sono rimaste relativamente stabili e asciutte sul capoluogo piemontese e tali resteranno anche nel corso delle prossime ore, diversamente da ciò che continuerà ad osservare una parte del nord. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +23°C di minima e i +31°C di massima circa.

Passaggi nuvolosi anche per la prima metà di domani

Torino sarà interessata da passaggi nuvolosi anche per la prima metà della giornata di domani mercoledì 22 luglio, con ampie schiarite dal pomeriggio e condizioni meteo che si manterranno comunque stabili e asciutte come, a quel punto, sul resto dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi.

Nessuna novità rilevante in arrivo per giovedì

Nessuna novità rilevante raggiungerà Torino anche per la giornata di giovedì 23 luglio, quando le condizioni meteo in città si manterranno stabili e asciutte nonostante il transito intermittente di nuvolosità a tratti anche consistente. Sotto il profilo termico, le temperature non subiranno ancora una volta variazioni rilevanti, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione nei valori minimi e in lieve rialzo in quelli massimi.

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