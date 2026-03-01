Meteo Italia – Primi cenni di cedimento dell’alta pressione, arriva qualche pioggia all’estremo Nordovest

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione sull’Europa meridionale con valori barici alti e livellati attorno ai 1025 hPa sul bacino del Mediterraneo, mentre il flusso umido principale transita sul centro-nord Europa. Sull’Italia il campo barico è ancora alto e livellato con tempo stabile, ma in graduale indebolimento da ovest per l‘avvicinamento di un’ansa depressionaria attualmente presente tra Penisola Iberica e Francia.

Domenica cenni di cedimento dell’alta pressione

Previsioni meteo domenica 1 marzo – Ansa depressionaria in avvicinamento da ovest determinerà un graduale indebolimento dell’alta pressione. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili su gran parte del Paese, seppur con nubi basse e foschie, specie al mattino e durante le ore serali-notturne. Nuvolosità in aumento su Sardegna e regioni di Nordovest con primi deboli fenomeni tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Puglia e Sicilia.

Debole perturbazione ad avvio di settimana

Debole perturbazione, collegata all’ansa depressionaria, transiterà ad avvio di settimana sull’Italia. Attese nubi sparse su gran parte del Paese con occasionali deboli fenomeni nel corso del mattino su parte del Nord. Nel corso del pomeriggio occasionali pioviggini o brevi piovaschi transiteranno anche tra Umbria, Lazio e Toscana, più asciutto al sud ed Isole. Generale miglioramento serale.

Prosieguo di settimana tra alta pressione e qualche disturbo

Giornata di martedì con residua instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni del centro, poi è atteso l’affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica con nuovo aumento della pressione sul Mediterraneo centro-orientale. L’Italia si ritroverà quindi nel mezzo tra umide correnti meridionali sui settori occidentali del Paese con possibile passaggio di rapidi impulsi instabili e l’alta pressione all’estremo sud. Temperature nel complesso miti per il periodo con anomalie positive fino a 4-6°C al nord ed Appennino.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.