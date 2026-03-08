Meteo Roma – Cresce l’instabilità nel Lazio con rischio acquazzoni e temporali pomeridiani; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma con ulteriore calo dei geopotenziali. Atteso un aumento dell’instabilità a prevalente ciclo diurno in un contesto climatico mite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma domenica 8 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con addensamenti sparsi. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con molte nubi di passaggio; possibili acquazzoni e temporali in formazione sui settori interni del Lazio, in riassorbimento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma lunedì 9 marzo

Alta pressione che farà registrare un’ulteriore indebolimento ad avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associati acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio, specie sui settori interni della regione. Miglioramento serale con generale attenuazione dei fenomeni. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Prossima settimana incerta, specie sui settori interni

La settimana proseguirà con instabilità in accentuazione specie sui settori interni con possibili acquazzoni tra martedì e mercoledì, poi possibile peggioramento giovedì anche sulla capitale. Temperature che si manterranno vicini alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nel weekend, ma con addensamenti di passaggio, poi arriva qualche disturbo ad inizio settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!