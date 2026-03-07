Meteo – Anticiclone nuovamente in crisi la prossima settimana, con rinnovato maltempo in arrivo: la tendenza

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono della presenza di una circolazione depressionaria di matrice atlantica sul bacino del Mediterraneo, con piogge e rovesci che si sono attivati in particolar modo su Calabria jonica, Puglia e Sardegna, dove, in questo caso, sono stati anche accompagnati da attività elettrica. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo proseguirà anche nel Weekend, con nuovi temporali

Nel corso del Weekend l’Anticiclone soffrirà ancora lo scorrimento di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo portate proprio dalla suddetta circolazione depressionaria, con piogge e temporali che si formeranno in particolare nel pomeriggio di domani domenica 8 marzo, nonché Festa della Donna, lungo tutta la dorsale appenninica del centro-sud, con coinvolgimento anche delle zone meno interne. Qualche piovasco potrebbe contestualmente transitare anche sulla Liguria di Ponente, perlopiù debole e isolato, con nuovo miglioramento in serata.

Flusso perturbato nel Mediterraneo anche ad inizio settimana prossima

L’avvio della prossima settimana non sarà portatore di novità rilevanti sotto il profilo meteorologico sul nostro Paese, con l’Anticiclone che soffre ancora la presenza di una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo, con piogge e possibili temporali in arrivo anche sulle regioni nordoccidentali per la giornata di martedì 10 marzo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il prosieguo della settimana vedrà l’Anticiclone ancora più in crisi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Anticiclone in crisi, tornano in scena le correnti di maltempo

L’Anticiclone attraverserà una nuova crisi a partire dalla prossima settimana, ritirandosi sul continente africano e lasciando spazio alle correnti di maltempo di affondare sul Mediterraneo centro-occidentale. Piogge e possibili temporali torneranno a caratterizzare spesso quantomeno il centro-nord, con occasionali grandinate non escludibili. Le temperature, in questo contesto, potrebbero subire mediamente una diminuzione rispetto ai valori che si registrano in questi giorni, con clima più affine al periodo. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche importanti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

