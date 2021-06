METEO ITALIA: prosegue l’ondata di CALDO ma durante la settimana non mancheranno anche intensi TEMPORALI

Settimana che inizia con l’Italia spaccata in due, ecco perché

Già nel corso del penultimo weekend di giugno le condizioni meteo in Italia sono state piuttosto diverse tra Nord e Sud. Come anticipato nei giorni scorsi il caldo è iniziato ad aumentare su tutta l’Italia ma sulle regioni di Nord-Ovest non sono mancati anche intensi temporali. Adesso la nuova settimana inizia con una circolazione depressionaria in azione sull’Europa occidentale e un promontorio africano in risalita sul Mediterraneo.

Temperature sopra media nei prossimi giorni, vediamo dove i picchi più elevati

L’aria calda di estrazione africana investe buona parte della Penisola, come si può anche vedere dalla pulviscolo del deserto che ritroviamo nei nostri cieli. Tra oggi e domani caldo intenso soprattutto al Sud con punte che potrebbero superare i +40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valori intorno ai +33/36 gradi su resto del Centro-Nord e Sardegna, meno caldo al Nord-Ovest dove però le condizioni meteo potrebbero risultare instabili. Sulle regioni del Sud i picchi over 40 potrebbero proseguire per buona parte della settimana.

Possibili temporali a tratti anche intensi e a carattere di nubifragio

Stando gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo la saccatura depressionaria in azione sull’Europa occidentale coinvolgerà anche le nostre regioni settentrionali con correnti in quota più umide. Questa tra oggi e Mercoledì porteranno instabilità soprattutto sulle Alpi e sui settori di Nord-Ovest dove non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi, a tratti anche di forte intensità. Nella second parte della settimana la saccatura dovrebbe muoversi verso est portando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni di Nord-Est. Attenuazione del caldo altrove ma senza fenomeni di rilievo associati per il momento.

