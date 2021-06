METEO ITALIA: qualche temporale sparso poi GRANDE CALDO in arrivo

Sole e clima estivo seppur con qualche acquazzone o temporale

Campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo verso l’Europa orientale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo porta condizioni meteo per lo più stabili in Italia ma il suo dominio non sarà assoluto. Tra Balcani e Mar Nero è ancora presente una goccia fredda in quota che spinge correnti relativamente fresche su parte dell’Italia e questo porterà condizioni meteo localmente instabili specie tra oggi e domani. Qualche temporale possibile al pomeriggio su Alpi e Appennino centro-settentrionale con locali sconfinamenti anche sulla Pianura Padana occidentale. Acquazzoni sparsi anche tra Umbria e Toscana.

Fino al weekend caldo ma nella norma

Caldo che si fa sentire sempre di più restando però ancora nella norma. Al Centro-Nord temperature in media o poco sopra e addirittura al di sotto all’estremo Sud. Massime che oggi supereranno i +30 gradi specie su Pianura Padana e zone interne del Centro e del Sud Italia, seppur di poco. Poche variazioni comunque fino al weekend con punte non superiori ai +32/34 gradi. Il penultimo fine settimana di giugno potrebbe vedere condizioni meteo stabili e un netto aumento termico con punte anche di +40 gradi per l’arrivo di aria africana.

Dopo il primo picco del caldo ecco i temporali

Prossima settimana che inizierà con una vasta saccatura depressionaria in allungamento dall’Atlantico fin sulla Penisola Iberica, con un minimo di pressione al suolo tra Isole Britanniche e Francia. Il modello GFS indica negli ultimi aggiornamenti lo spostamento di questa struttura poco più ad est, il tanto che basta per far giungere aria più fresca e instabile al Nord e su parte del Centro Italia. Tra Lunedì e Mercoledì potremmo così avere anche forti temporali o locali nubifragi sulle regioni settentrionali e qualche pioggia sparsa anche su quelle centrali.

