Meteo Italia – Residui disturbi al sud, ma in miglioramento; a seguire rapidi passaggi instabili

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio tra nord Atlantico e Groenlandia, con massimi pressori pari a 1051 hPa su quest’ultima. Una saccatura si estende dal Mar di Norvegia verso il centro Europa, seguita da masse d’aria artiche che mantengono condizioni meteo invernali sulle Nazioni centro-orientali europee. Sul Bacino del Mediterraneo il campo barico è in momentaneo aumento, con l’ex vortice Juliette che si sta definitivamente dissipando a ridosso dello Ionio orientale. In Italia le condizioni meteo risultano quindi mediamente stabili, salvo residui disturbi all’estremo sud.

Meteo Italia: oggi stabile e soleggiato al centro-nord, residui disturbi all’estremo sud

Oggi momentaneo miglioramento, salvo residuo maltempo al sud. Centro di bassa pressione in allontanamento verso lo Ionio orientale, favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. La giornata di domenica inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, ma con tendenza ad un nuovo aumento della nuvolosità dalla sera, con deboli fenomeni in arrivo nottetempo sul levante ligure e Friuli. Nubi alternate a schiarite al sud e Sicilia con residui acquazzoni sul Salento, Sicilia nord-orientale e Calabria, ma in miglioramento.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore:

In base al bollettino meteorologico per la giornata odierna, la Protezione Civile ha emanato le seguenti allerte meteo per oggi, domenica 5 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

CONTINUA A LEGGERE​