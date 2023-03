Meteo – Vortice mediterraneo in indebolimento, ma ci sarà ancora spazio per le piogge nel weekend

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una configurazione ad omega: un’area altopressoria è distesa dal vicino Atlantico sino al Regno Unito e Groenlandia, affiancata da due saccature. Una in uscita dal nord America si estende sull’Atlantico occidentale, mentre una seconda, seguita da masse d’aria fredde, scivola dalla Scandinavia all’est Europa. In tale contesto il bacino del Mediterraneo è ancora interessato da una vasta lacuna barica, al cui interno è ancora attivo il vortice Juliette, seppur in via di esaurimento. In tal modo le condizioni meteo sull’Italia risultano in miglioramento al nord e parte del centro, mentre residuo maltempo si attarda al sud, Sicilia e medio Adriatico.

Oggi residuo maltempo al sud e medio Adriatico

Weekend al via con residuo maltempo al sud. Il vortice mediterraneo Juliette è in azione sul basso Tirreno, ma tende gradualmente ad indebolirsi. Giornata odierna ancora all’insegna del maltempo al sud e medio Adriatico con molte nubi e precipitazioni sparse, più frequenti su Molise, Calabria, Basilicata, Puglia centro-settentrionale. Deboli nevicate a ridosso dell’Appennino a partire dai 1100-1300 metri, in graduale rialzo nel corso del pomeriggio attorno ai 1200-1400 metri. Ampie schiarite al nord e medio Tirreno, con qualche disturbo pomeridiano sul basso Lazio. Instabilità diurna in sviluppo anche sulla Sardegna centro-orientale.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore:

In base al bollettino meteorologico per la giornata odierna, la Protezione Civile ha emanato le seguenti allerte meteo per oggi, sabato 4 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

