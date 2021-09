METEO ITALIA – Residui TEMPORALI al SUD, ma è in arrivo l’ANTICICLONE nord africano

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico vede l’Anticiclone delle Azzorre ben saldo a largo dell’Oceano Atlantico, mentre un’area di bassa pressione va isolandosi a largo del Portogallo. Alta pressione al suolo su gran parte dell’Europa centro-meridionale, mentre il minimo barico presente sul Mediterraneo meridionale tende a riassorbirsi, con tempo in miglioramento sull’Italia. Vediamo tutti i dettagli.

Oggi residui temporali al sud

Meteo Italia – Il minimo di bassa pressione che nelle ultime 48 ore ha determinato condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, è in via di dissolvimento. Le condizioni meteo di questo inizio di giornata, infatti, vedono cieli sostanzialmente soleggiati su gran parte del Paese. Residua nuvolosità è presente tra Salento, Metaponto, messinese e Calabria con locali acquazzoni. Nella seconda parte della giornata si rinnoveranno i temporali tra Calabria, Basilicata, Salento e Sicilia, ma si tratterà di fenomeni meno intensi rispetto ai giorni scorsi. Bel tempo prevalente al centro-nord.

Anticiclone nord africano in rampa di lancio

Meteo – Come anticipato, sulle regioni centro-settentrionali il tempo si presenta già stabile e soleggiato. Il merito è da attribuire all’anticiclone nord africano, in espansione sull’Europa sudoccidentale e bacino del Mediterraneo. Nel corso dei prossimi giorni il bel tempo abbraccerà gran parte dell’Italia, con le temperature massime attese diffusamente attorno ai +30°C, per un vero e proprio colpo di coda dell’Estate. L’Autunno andrà quindi in stand-by, ma quando arrivano le prime vere perturbazioni atlantiche? Vediamolo nella prossima pagina.

