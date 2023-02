Meteo Italia – robusto anticiclone confermato dal weekend, possibile arrivo dell’Atlantico a seguire

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia, maltempo intenso in arrivo

Correnti fredde interessando il Mediterraneo centrale portando clima freddo su tutta l’Italia e con temperature di diversi gradi al di sotto delle medie. Prossime ore che vedranno l’approfondimento di un minimo di bassa pressione a sud della Sicilia. Questo porterà un intenso peggioramento meteo soprattutto sulle regioni meridionali con rischio di nubifragi tra Calabria e Sicilia. Neve abbondante sui rilievi di queste regioni localmente fin sotto i 1000 metri. Neve anche sulle regioni del versante Adriatico a tratti fino a quote pianeggianti.

Mese centrale dell’inverno che chiude con temperature sopra media, meglio le piogge ma non ovunque

Temperature al di sopra della media su base nazionale secondo i dati del CNR per il mese di gennaio 2023. In particolare l’anomalia positiva è stata +0.96 gradi collocandolo all’undicesimo posto tra i più caldi si sempre. Anomalia più importante se si considera il sotto settori delle regioni del Nord con uno scarto dalle medie pari a +1.41 gradi. Un po’ meglio sul fronte delle precipitazioni ma solo per il Centro-Sud, al Nord infatti prosegue lo stato di siccità specie al Nord-Ovest.

Alta pressione in rinforzo nel weekend con tempo in miglioramento e temperature in aumento

Ultimi aggiornamenti dei modelli che però sembrano piuttosto concordi per una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente con l’arrivo del prossimo weekend. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso. Con la fine della prima decade di febbraio terminerà rapidamente anche il flusso antizonale che alle latitudini mediterranee sta portando clima molto freddo. Secondo i principali modelli la seconda decade di febbraio potrebbe vedere un’evoluzione meteo ben poco dinamica con lo spettro dell’anticiclone che potrebbe incombere per diversi giorni.

Tendenza meteo: anticiclone duraturo o apertura dell’Atlantico entro la fine della seconda decade

Come anticipato un robusto anticiclone rimonterà sull’Europa centro-occidentale per poi spingersi sul Mediterraneo con valori di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Condizioni meteo stabili e temperature di qualche grado sopra media che dovrebbero accompagnarci fino a metà della prossima settimana. Evoluzione meteo più incerta a seguire con il modello americano GFS che propone una riapertura della porta atlantica con l’arrivo quindi di una perturbazione da ovest.

