Meteo Italia – sempre più probabile un robusto anticiclone in arrivo prima delle feste natalizie, la tendenza

Temperature in rialzo e maltempo in arrivo sulla nostra Penisola nei prossimi giorni

Prossime ore che vedranno condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Sud, per il transito di un blando minimo di bassa pressione sul Mediterraneo. Temperature in rialzo con valori che entro la giornata di Venerdì risulteranno anche di 10 gradi sopra media soprattutto sulle regioni del Sud. Nuovo intenso peggioramento meteo nei prossimi giorni con possibilità di temporali e nubifragi sui settori tirrenici e neve fino a quote molto basse, se non si pianura, al Nord-Ovest.

Nubifragi ma anche neve in arrivo a quote prossime al piano su alcune regioni

Situazione sinottica che nella giornata di Giovedì vedrà una vasta depressione muoversi dall’Atlantico verso il Mediterraneo. Peggioramento meteo che interesserà soprattutto il Centro-Nord con rischio di temporali intensi o nubifragi sulle regioni centrali. Cuscino freddo che potrebbe consentire invece alla neve di scendere fino a quote molto basse, o a tratti anche in pianura, in particolare sul Piemonte ma con fiocchi non escludi inizialmente tra Lombardia ed Emilia occidentale.

Espansione dell’anticiclone tra il weekend e l’inizio della prossima settimana

Dopo l’arrivo dell’aria artica ecco che pian piano si rimette in moto il flusso zonale sul vecchio continente. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano con l’arrivo del prossimo weekend un promontorio anticiclonico in espansione dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Questo potrebbe insistere anche nella settimana che precede il Natale portando in Italia condizioni meteo asciutte e con temperature piuttosto miti specie in quota. Vediamo quale potrebbe essere però la tendenza per le feste.

Tendenza meteo: robusto anticiclone sotto Natale ma molta incertezza sulla durata

La tendenza meteo per la prossima settimana sembra orientata verso un ritorno dell’alta pressione su gran parte del Mediterraneo ma anche sull’Europa, mentre rimarrà attiva una circolazione depressionaria sull’area scandinava. Al momento però non sembra molto probabile una resistenza ad oltranza dell’anticiclone che quindi intorno al periodo di Natale potrebbe di nuovo lasciare spazio al maltempo. Difficile per il momento dire altro e dunque non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

