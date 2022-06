METEO – CALDO RECORD tra Francia e Spagna con massime fino a +44°C, i dati; verso i +40°C anche l’ITALIA

Meteo Europa: ondata di caldo storica, a seguire attesi forti temporali

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Europa è interessata nel corso degli ultimi giorni da una situazione sinottica favorevole alla risalita dal nord Africa di masse d’aria molto calde che hanno determinato un’intensa ondata di calore. Il caldo anomalo interessa la Spagna già dallo scorso weekend, ma nel corso degli ultimi giorni ha raggiunto anche la Francia ed è in trasferimento verso il centro Europa nel corso delle prossime ore, sospinta da una goccia fredda in arrivo sull’ovest Europa. L’Italia al momento è ai margini della bolla d’aria calda, ma con caldo in aumento nei prossimi giorni quando sono attese punte di 40°C al sud.

Anticiclone anomalo porta caldo record in Europa

Come anticipato, l’Europa è interessata da un campo anticiclonico decisamente anomalo, alimentato da masse d’aria in risalita dal nord Africa, con scarti barici fino a 15 dam, mentre dal punto di vista termico si raggiungono anomalie positive di oltre 15°C. Di solito, durante la stagione estiva, le risalite dell’anticiclone africano verso l’Europa sono da imputare ad una posizione più a nord della media della linea di convergenza equatoriale, come meglio nota ITCZ. Tuttavia, al momento tale linea di convergenza non risulta più a nord, ma piuttosto in linea con il periodo. Il caldo anomalo che sta interessando l’Europa è quindi da imputare alla particolare situazione sinottica che si è andata instaurando negli ultimi giorni; una goccia fredda si è infatti isolata tra le Isole delle Azzorre ed il Portogallo, pilotando con il suo moto antiorario masse d’aria roventi dall’entroterra sahariano sin verso l’Europa.

Caldo storico in Francia: massime oltre i +43°C, battuti alcuni record del 2003!

Caldo record nella giornata di ieri in Francia. Le temperature hanno superato i +40°C su molte località del sud-ovest della Nazione. Non solo sono stati raggiunti record mensili di temperatura massima, ma addirittura assoluti battendo in alcuni casi anche i record stabiliti nello storico agosto del 2003. Tra tutti i record assoluti spiccano i +43.4°C di Pissos, superando il precedente valore di +41.7°C stabilito appena 24 ora prima. Belin-Beliet con i suoi +43.2°C polverizza il precedente record mensile di 41.4°C ed il record assoluto di agosto pari a +41.9°C entrambi risalenti al 2003. Con i suoi +42.9°C fa registrare il record non solo mensile, ma anche assoluto, la località di Biarritz anche in questo caso frantumando il precedente valore mensile di +39.2°C ed assoluto dell’agosto 2003 di +40.6°C. Tra i record assoluti rientrano anche i +42°C di Pointe de Socoa ed Aiciritis, i +41.5°C di Sabres, i +40.6°C di Rochefort Saint-Agnant, i +40.5°C di Marans, i +40.2°C di La Noé-Blanche, i +40.1°C di Laruns-Hourat, i +39.8°C di Pougne-Hérisson, i +39.7°C di Les Aubiers, i +39.2°C di Tarbes, i +38.7°C Ploermel ed i +37.6°C di Fougères. Decine sono invece i record di temperatura massima mensile; tra i valori più significativi spiccano i +43.2°C di Cambo-les-Bains, a soli 3 decimi da quello assoluto dell’agosto del 2003, polverizzando i +40.4°C registrati nel giugno del 2011. Caldo record anche in Spagna, mentre al momento l’Italia è solo ai margini della bolla d’aria calda ma con possibili punte di +40°C attese al sud per la prossima settimana. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo record anche in Spagna

La bolla d’aria calda ha raggiunto fin dallo scorso weekend la Spagna, con l’Andalusia ad aver sfiorato i +45°C nella località di Andujar. Temperature massime record mensili registrate nella giornata di venerdì 17 giugno, tra cui i +41.8°C a Toledo, i +41.1°C a Lleida, i +40.8°C all’aeroporto di Girona e di Pamplona. Non solo record di temperature massime, ma anche in quelli minimi con i +24.6°C Granada stabilisce un nuovo record assoluto, così come Pamplona con i suoi +22.4°C. L’apice del caldo sta ormai abbandonando la Spagna, raggiunta da una goccia fredda atlantica con maltempo e temperature attese in deciso calo. Caldo intenso verso il centro Europa, dove non si escludono valori record anche tra Germania e Paesi Bassi, poi caldo intenso atteso da mercoledì anche sul sud Italia con picchi di +40°C su Puglia, Metaponto e zone interne della Sicilia. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.