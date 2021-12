METEO – ITALIA sfiorata dal FREDDO nel WEEKEND, a seguire torna il MALTEMPO?

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto europeo è caratterizzata dalla presenza di un coriaceo campo anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, posizionando i suoi massimi barici di oltre 1040 hPa tra il Regno Unito ed i Paesi Bassi. Una saccatura artica, in tal modo, si distende dalla Russia sin verso le nazioni europee sud-orientali, con l’aria fredda che parzialmente coinvolgerà anche l’estremo sud Italia. Sul resto del Paese permangono condizioni meteo stabili per la presenza dell’alta pressione, ma nella settimana di Natale potrebbe tornare il maltempo.

Freddo lambisce l’Italia nel weekend, qualche disturbo al sud. Nebbie al nord

Meteo – L’aria artica in discesa sull’Europa sudorientale lambirà solo parzialmente il nostro Paese. Saranno infatti l’estreme regioni meridionali a beneficiare maggiormente del transito delle correnti fredde dai Balcani. La giornata odierna vedrà infatti l’alternarsi di nubi a schiarite tra Puglia, Basilicata, Calabria ionica e tra Abruzzo meridionale e Molise; possibili acquazzoni sparsi con deboli nevicate sui settori montuosi a partire inizialmente dai 700-900 metri, in calo dal pomeriggio fino ai 500-700 metri di Basilicata, cosentino e Murge. Domenica in deciso miglioramento con fenomeni in riassorbimento. Sul resto d’Italia il weekend sarà stabile e con tempo asciutto, ma attenzione alle nebbie persistenti anche di giorno sulla Val Padana.

Prossima settimana al via con tempo asciutto, poi torna l’Atlantico

L’anticiclone europeo manterrà un flusso mediamente nord-orientale sull’Italia anche nella prima parte della prossima settimana. Un nuovo impulso freddo riuscirà a lambire nuovamente le regioni orientali del Paese, seppur con scarsi fenomeni. Tempo mediamente stabile sul resto del Paese, seppur con nebbie al nord e qualche nube in arrivo sui settori tirrenici. A seguire il flusso Atlantico potrebbe nuovamente raggiungere il bacino del Mediterraneo, determinando il ritorno del maltempo proprio in concomitanza con le festività natalizie. Ma come finirà il mese di dicembre? Vediamolo nella prossima pagina.