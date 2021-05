METEO ITALIA – si prepara una settimana di MALTEMPO, ecco l’evoluzione prevista

L’espansione dell’anticiclone verso l’Europa orientale ha portato un’impennata delle temperature anche in Italia con valori fino a 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo. Il peggioramento meteo ormai prossimo determinerà però un calo delle temperature nel corso dei prossimi giorni . Queste, specie nella seconda parte della settimana, si porteranno anche di qualche grado al di sotto delle medie con clima dunque decisamente fresco in Italia.

Come anticipato nei precedenti editoriali, il secondo il weekend di maggio ha portato condizioni meteo quasi estive in Italia con il sole prevalente e anche temperature piuttosto miti, specie al Centro-Sud. Questa seconda settimana di maggio riporterà però il maltempo e potrebbe non trattarsi solo di una breve fase ma di un susseguirsi di impulsi. Vediamo allora l’evoluzione prevista.

Piogge, temporali e nubifragi, maltempo reiterato fino al weekend

Nella giornata di domani la saccatura atlantica transiterà sul Mediterraneo centrale portando un netto peggioramento meteo sull’Italia. Piogge e temporali interesseranno soprattutto il Nord ma anche le regioni centrali, specie quelle tirreniche, e la Sardegna. Non si escludono anche precipitazioni a carattere di nubifragio. Tra Mercoledì e Venerdì sarà l’instabilità il tratto distintivo con piogge sparse non solo al Centro-Nord ma anche sulle regioni meridionali. Avremo infatti un flusso di correnti umide in quota dai quadranti occidentali che porterà molte nuvole in transito. Potrebbe non andare meglio nel corso del prossimo weekend con l’ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra una nuova saccatura atlantica in rotta verso il Mediterraneo centrale. Piogge e temporali potrebbero essere quindi i protagonisti almeno fino alla metà di maggio.