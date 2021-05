METEO – ITALIA di nuovo bersaglio del MALTEMPO: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

In serata primo peggioramento su specifici settori nordoccidentali

A seguito di un weekend all’insegna del generale bel tempo e del clima pienamente primaverile, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno in queste ore peggiorando in particolare sulle regioni nordoccidentali, dove si evidenzia un aumento della consistenza e della copertura nuvolosa. In serata saranno possibili le prime piogge sull’alto Piemonte e sulle zone al confine della Valle d’Aosta, dove i fenomeni a tratti potrebbero risultare anche intensi.

Domani giornata di maltempo per il nordovest

L’avvento del maltempo già da questa sera su alcuni settori nordoccidentali è causato dalla progressione di una saccatura di origine nordatlantica che si sta dirigendo verso il Mediterraneo centrale. Ciò porterà nella giornata di domani lunedì 10 maggio a condizioni di più diffusa instabilità sui settori nordoccidentali, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi. Rimane invece più stabile, anche se più nuvoloso, il tempo sul resto della nostra Penisola. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale e sulla Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori alpini del Piemonte settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte e Lombardia, su Liguria ed Emilia-Romagna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in sensibile calo al Nord-Ovest. Venti: forti sud-orientali sulla Sardegna, in attenuazione pomeridiana; tendenti a localmente forti sui settori costieri di Liguria, Toscana e Lazio centro-settentrionale e su Sicilia occidentale e meridionale. Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; dalla tarda mattinata, localmente molto mossi il Mar Ligure, i settori occidentali del Tirreno e, dalla sera, Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.