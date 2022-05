METEO ITALIA – Siccità imperante sulla nostra PENISOLA: anomalie di PIOGGIA fino al -46% per APRILE

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo ancora instabili sui rilievi come è possibile osservare dall’ultima immagine satellitare: sta piovendo in Appennino sulle regioni del centro ma anche del sud Italia. Forti temporali saranno possibili specialmente sulle zone interne della Sicilia. Prima parte di maggio che è risultata piuttosto variabile e con frequente instabilità.

Prima decade di maggio caratterizzata da maggiore variabilità

La prima decade di maggio non solo è stata caratterizzata da instabilità pomeridiana, ma anche dal transito di una goccia fredda in quota che ha portato piogge piuttosto importanti su gran parte della penisola. Lo scorso venerdì le piogge sono risultate copiose sul nord Italia con accumuli compresi tra 15 e 40 millimetri diffusamente, con punte anche di 70-90 millimetri tra Lombardia e Piemonte. Molte piogge anche sulla Sardegna dove i picchi di pioggia hanno raggiunto i 90 millimetri. Questa perturbazione tuttavia non è stata sufficiente per sanare un deficit pluviometrico alquanto importante sulla nostra penisola, che perdura dall’inizio del 2022.

Aprile caratterizzato da una forte carenza di piogge ma vediamo dove

Come anticipato il mese di aprile è risultato piuttosto carente per quanto riguarda le piogge: come mostrato nella grafica, si segnalano deficit fino ad oltre il -80% su Sicilia, Puglia, Piemonte e parte di Abruzzo, Calabria e Basilicata. Solo su parte della Sardegna, Campania e Romagna il deficit sembra più contenuto; complessivamente in Italia la carenza di pioggia per il mese appena trascorso è del 46% (fonte Meteonetwork). Si conferma dunque la grande siccità per il quarto mese consecutivo del 2022 e che potrebbe proseguire anche nel mese di maggio. Vediamo infine come sono state le temperature registrate.

Temperature in media nello scorso mese primaverile

Le temperature nel mese di aprile sono risultate piuttosto contenute e per molte zone d’Italia sono state appena al di sotto della media; discorso a parte per l’arco Alpino che ha fatto registrare anomalie piuttosto elevate: in particolar modo le regioni del nord-ovest hanno segnato fino a 3-4°C al di sopra delle medie del periodo (così come i settori di confine di Lombardia e Trentino). I valori registrati su tutta la penisola hanno permesso un’anomalia media di 0°C per il mese di aprile (fonte METEONETWORK).

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni