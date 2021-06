METEO ITALIA – sole e CALDO nei prossimi giorni, possibile rinfrescata per la prossima settimana

Cavetto d’onta sull’Italia con nuvole sparse e qualche temporale

Come anticipato nei giorni scorsi l’ultimo giorno della settimana vede il transito di un piccolo cavetto d’onda sul Mediterraneo centrale. Questo poterà condizioni meteo localmente instabili in Italia, ma solo al Nord. Nelle prossime ore avremo infatti nuvolosità in transito al Centro-Sud ma con tempo asciutto. Acquazzoni e temporali in sviluppo invece sulle Alpi e localmente anche sulla Pianura Padana. Clima caldo ma con massime in lieve calo un po’ ovunque.

Ultimo weekend di giugno con sole e clima caldo

Situazione sinottica all’inizio dell’ultimo weekend del mese che vedrà ancora una vasta circolazione depressionaria posizionata sull’Europa occidentale. Condizioni meteo stabili in Italia con sole prevalente da Nord a Sud e locali temporali pomeridiani confinati solo ai rilievi alpini. Clima ancora caldo, specie sulle regioni del Sud, ma con anomalie positive meno pronunciate. Condizioni meteo stabili anche Domenica con caldo previsto in nuovo aumento.

Finale di giugno tra rimonta africana e forti temporali

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano per gli ultimi giorni di giugno una nuova risalita dell’aria calda africana. Condizioni meteo stabili sull’Italia centro-meridionale dove avremo un nuovo picco del caldo con temperature anche di +40 gradi. La saccatura in movimento sull’Europa centrale inizierà invece a coinvolgere l’Italia settentrionale portando temporali anche intensi.

