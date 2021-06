METEO – PIOGGE e TEMPORALI colpiscono l’ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Miglioramento in atto in serata

E’ trascorso l’ennesimo pomeriggio di maltempo sulle aree più settentrionali della nostra Penisola dovuto alla presenza di una circolazione depressionaria sul centro Europa di natura atlantica. Talvolta questi temporali hanno scaturito anche dei disagi, come nel pomeriggio odierno in Piemonte. Sul resto della nostra Penisola insiste invece un promontorio di Alta pressione di origine africana che in particolar modo al sud porta temperature eccessivamente elevate spesso anche superiori ai +40°C.

Domani piogge e temporali

Anche nella giornata di domani venerdì 25 giugno le correnti perturbate in transito sull’estremo nord Italia porterà piogge e temporali sulle aree più settentrionali della nostra Penisola che localmente potrebbero essere molto intensi. I fenomeni si concentreranno soprattutto sulle aree nordorientali, mentre sul resto dell’Italia le condizioni meteo saranno decisamente migliori con cieli perlopiù soleggiati e clima estivo nonostante le temperature in calo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’ CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse pomeridiane, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini e prealpini, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi molto elevati su Puglia e Sicilia, elevati su Emilia Romagna orientale, zone pianeggianti e vallive interne del Centro e al Sud, con punte molto elevate su Basilicata orientale e Calabria ionica. Venti: localmente forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino abruzzese, molisano, campano e calabrese. Mari: localmente molto mosso il Mar Ligure, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.