METEO – ITALIA sotto l’assedio della NEVE e del MALTEMPO INVERNALE, con perturbazioni POLARI senza tregua

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! La prima decade di dicembre si conclude con una nuova perturbazione di stampo polare, con neve e maltempo in Italia. La situazione meteo attuale vede la presenza di nuvolosità piuttosto compatta sulle regioni del meridione con precipitazioni sparse e cieli irregolarmente nuvolosi al settentrione e sulle regioni centrali. La neve sta cadendo a bassissima quota al momento sulle Alpi orientali con accumuli dai 300 metri. Neve a quote di montagna in Appennino e in Sardegna con accumulo al suolo irregolare. Vediamo la situazione per oggi.

Maltempo protratto per la giornata odierna

Meteo oggi – Questo giovedì 9 dicembre vedrà ancora fenomeni nevosi sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale fino a quote collinari (eccetto sui settori di confine dove la neve potrà cadere fino a fondovalle). Le precipitazioni insisteranno al centro e al sud con fenomeni anche a carattere temporalesco sulla Campania e sull’alta Calabria. Maltempo che in serata si trasferirà al sud Italia con nevicate a partire dai 1000 metri sul Pollino, sulla Sila; neve fino a 1300 metri sulla Sicilia. Vediamo a seguire la tendenza per il fine settimana.

Tendenza meteo per il weekend, con un nuovo affondo polare

Meteo weekend – La sequela di peggioramenti dovrebbe terminare col fine settimana quando è atteso un nuovo affondo polare sull’Italia: secondo i principali modelli matematici tra venerdì e sabato un minimo di bassa pressione si approfondirà sulle regioni centrali raggiungendo valori fino a 995 hPa. Il peggioramento per quest’occasione coinvolgerà particolarmente le regioni del centro-sud dove la neve potrà cadere fin sotto i 1000 metri. Attesi intensi accumuli nevosi in Appennino; per la settimana centrale di dicembre è atteso un recupero dell’alta pressione ma vediamo come.

