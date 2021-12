METEO – MALTEMPO INVERNALE con forti TEMPORALI e NEVICATE anche in pianura fino al WEEKEND, i dettagli

Torna il maltempo in Italia

Va confermandosi il trend che si ripete ormai da oltre un mese sulla nostra Penisola, nonché quello dell’assenza dell’Anticiclone e del frequente affondo di correnti perturbate. Le uniche e brevi fasi di stabilità sull’Italia, compresa quella di ieri, si sono avute sempre a causa di una parentesi di transizione tra una perturbazione e l’altra. E infatti nella giornata odierna è particolarmente evidente un nuovo peggioramento sullo stivale di stampo prettamente invernale e con la prima neve in pianura stagionale.

Neve fino in pianura, nelle prossime ore ancora maltempo

L’afflusso di correnti polari ha innescato una perturbazione che fino a questo momento ha portato condizioni di maltempo soprattutto al nord Italia, con neve fino in pianura in Piemonte, Lombardia, Emilia e con qualche fiocco che ha raggiunto anche le coste della Liguria. Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire alcune aree e nel mentre andrà anche estendendosi verso altre (scopri quali). Il tutto in un contesto climatico che rimane comunque piuttosto freddo.

Prossimi giorni ancora pieno inverno, venerdì altra neve in pianura in Lombardia ed Emilia

Nel corso dei prossimi giorni non si assisterà ad un miglioramento delle condizioni meteo, anzi un ulteriore impulso perturbato di stampo polare marittimo sembra pressoché confermato dai principali centri di calcolo, con la neve che potrà tornare dunque in pianura su Lombardia occidentale ed Emilia, a quote basse in Liguria. Nel weekend tuttavia la quota neve calerà molto anche sulle regioni centro-meridionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

