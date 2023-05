Meteo – Italia sotto lo scacco del maltempo: ecco cosa sta accadendo

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il ciclone afro-mediterraneo sta interessando gran parte della penisola da stanotte con piogge e maltempo diffuso: attualmente sta piovendo in maniera piuttosto consistente sulle regioni del nord Italia e localmente su quelle del centro: precipitazioni intense su Triveneto, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Umbria. Prossime ore che vedranno instabilità in aumento con fenomeni anche al centro-sud. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per oggi 16 Maggio 2023

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 16 Maggio: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Est, anche intensi sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Romagna. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio ancora condizioni di instabilità diffusa con piogge e acquazzoni su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse su tutte le regioni. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su Molise, Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori Peninsulari, localmente intensi sulla Campania. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge tra Campana, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove.

Maltempo reiterato sull’Emilia Romagna nelle prossime 24 ore?

Meteo – Nelle prossime 24 ore potrebbe risultare critica la situazione tra Emilia Romagna e Marche: il vortice di bassa pressione richiamerà aria instabile su queste zone dando adito a precipitazioni insistenti ed in presenza di rilievi, maggiorate dall’effetto stau. Fino alla giornata di domani infatti non sembrano esserci particolari variazioni, con piogge senza sosta. Per questo motivo nella giornata di ieri è stata diramata l’allerta rossa su queste zone. Solo dalle ore pomeridiane di domani è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con residua instabilità sulle regioni del centro-sud.

Tendenza meteo per il resto della settimana: maltempo insistente in Italia

Prossimi giorni all’insegna del maltempo in Italia ma le condizioni meteo resteranno instabili anche per la seconda parte della settimana. Il principale attore per il bel tempo sulla nostra Penisola, l’anticiclone delle Azzorre, resterà infatti ben saldo sull’oceano Atlantico e anzi tenterà alcune espansioni verso la Penisola Scandinava. Per il prossimo weekend diversi modelli ipotizzano addirittura la risalita di una nuova circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio. Vi daremo ulteriori ragguagli con i prossimi aggiornamenti meteo.

