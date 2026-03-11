Meteo – Impulso polare nel Weekend con forte maltempo e bufere di neve in arrivo sulle Alpi: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano instabili a causa dell’ingresso di correnti più umide e perturbate di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale. Piogge e temporali si sono generati soprattutto nelle aree più interne del centro-sud e delle Isole Maggiori, coinvolgendo comunque anche alcune aree del nord, con neve che sulle Alpi è scesa fin sui 1.500/1.600 metri.

Miglioramento in atto e in ulteriore arrivo nelle prossime ore

Le condizioni meteo si trovano già in miglioramento attualmente in Italia, con il graduale esaurimento della fenomenologia che sarà sostanzialmente confermato anche nelle prossime ore. Qualche nucleo di maltempo potrà tuttavia insistere sull’alto versante tirrenico e sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci mediamente deboli o moderati e scarsi in attività elettrica. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Italia ancora sotto scacco del maltempo nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno la prosecuzione dell’ondata di maltempo sulla nostra Penisola a causa del passaggio di una goccia fredda di stampo atlantico che, oltre a provocare temporali e possibili occasionali grandinate, determinerà anche, mediamente, un calo delle temperature, che rientreranno nella media di riferimento o ne rimarranno leggermente oltre. Un miglioramento avanzerà nella giornata di venerdì 13 marzo coinvolgendo esclusivamente il nord, sia pur con schiarite anche piuttosto ampie.

Saccatura polare in discesa nel Weekend, con possibili bufere di neve sulle Alpi

Una saccatura depressionaria di origine polare marittima affonderà sul Mediterraneo nel corso del Weekend, innescando un nuovo forte peggioramento, con piogge e temporali localmente anche intensi specialmente lungo il versante occidentale del Paese. Possibili bufere di neve riguarderanno in particolare l’alto Piemonte, possibilmente fino a quote di bassa montagna. La neve potrà scendere anche sul resto del settore alpino a quote tuttavia un po’ più elevate. Le temperature, pertanto, incorreranno mediamente in una nuova diminuzione, con clima decisamente più tardo-invernale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.