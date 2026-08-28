Meteo – Italia spaccata tra il caldo africano opprimente e il forte maltempo anche nelle prossime ore: i dettagli

Caldo intenso con record battuti al centro-sud, forte maltempo al nord

L’avvicinamento di un cavo perturbato di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale ha quest’oggi spaccato in due l’Italia: da una parte, sulle aree più settentrionali dello stivale, vengono innescati forti temporali e occasionali nubifragi e grandinate. Dall’altra, sul resto del Paese, temperature a tratti proibitive, con picchi fino a +46°C in Sicilia, con record battuto a Sigonella. Tuttavia, il record è stato superato anche a Roma Fiumicino, sebbene con picchi di molto inferiori.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante la maggior parte della nostra Penisola si trova a fare i conti con un forte richiamo di correnti provenienti direttamente dal comparto subsahariano, la Protezione Civile aveva ieri diffuso un’allerta valida per alcuni settori specifici per la giornata di oggi. Il maltempo, su tali settori, non si è fatto attendere ed è risultato a tratti intenso, come anticipato nel precedente paragrafo.

Maltempo persistente sull’estremo nord Italia anche nelle prossime ore

Le prossime ore il quadro sinottico non evidenzierà significative variazioni, con l’Italia contesa tra il caldo africano e il cavo perturbato di stampo atlantico che continuerà ad alimentare il maltempo sull’estremo nord del Paese. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, su quest’ultimi settori, saranno infatti ancora possibili occasionali nubifragi e grandinate, con un possibile e parziale coinvolgimento nella prima parte di serata anche dell’alto versante tirrenico, con fenomeni tuttavia più localizzati e tendenzialmente più blandi.

Venti sostenuti nelle prossime ore, con temperature elevate specie al sud

Le regioni centro-meridionali continueranno a fare i conti con un caldo assolutamente fuori da qualsiasi standard mediterraneo. Le temperature, infatti, rimarranno decisamente elevate anche in serata, in alcuni casi tenute alte da una ventilazione piuttosto sostenuta di scirocco, specie sulla Sicilia tirrenica. Alcune delle pianure interne del sud potranno fare i conti con temperature ancora superiori ai +30°C passata la mezzanotte, con l’ennesima notte tropicale in arrivo diffusamente su gran parte dello stivale, quando siamo ormai a pochi giorni da settembre e, pertanto, dall’inizio dell’autunno meteorologico.

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