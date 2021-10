METEO ITALIA – STABILITA’ per il WEEKEND centrale di OTTOBRE. Tanto SOLE per la prossima SETTIMANA

Condizioni meteo in Italia ed in Europa

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La prima metà di ottobre si è svolta i primi freddi e l’irruzione di aria di origine scandinava, che sia sulle Alpi che in Appennino ha apportato le prime nevicate stagionali a quote medio-alte. Al momento, osservando la situazione sinottica, l’Italia è alle prese con una timida ripresa dell’alta pressione ed un calo di geopotenziali che darà adito a qualche insidia nel corso della giornata. Maggiore stabilità dalla prossima settimana, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Meteo sabato – qualche incertezza al sud

La giornata odierna sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare specie sui settori centrali e meridionali, con qualche pioggia sulla Sardegna, dove i cieli risulteranno pienamente coperti. Più stabile e asciutto sulle regioni settentrionali, dove tra pomeriggio e sera si faranno spazio le schiarite. Nelle ore notturne sarà possibile ancora qualche piovasco sulle Isole Maggiori, ma senza particolari fenomeni associati. Le temperature subiranno una variazione positiva sia nei valori minimi che in quelli massimi; di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di domani!

Previsioni meteo per domenica

Meteo domani – La giornata di domani sarà di sole pieno al settentrione ed al centro; solo al sud insisterà la nuvolosità, con qualche pioggia ancora tra Sicilia e Calabria, mentre sulla Sardegna sarà tutto sereno. Tempo in graduale miglioramento al meridione in serata, con nuvolosità in progressivo allontanamento. Le temperature minime risulteranno in calo al settentrione (ed in aumento altrove); massime stazionarie al nord ed in lieve rialzo altrove. Vediamo infine di tracciare una linea di tendenza per la prossima settimana a cavallo con la terza decade del mese di ottobre.

