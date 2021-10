METEO – Nuovo STOP al MALTEMPO con isolati ROVESCI in ITALIA; la pausa sarà ancora BREVE per alcune zone, i dettagli

Evidente miglioramento sull’Italia

L’allontanamento della perturbazione che fino a ieri ha interessato la nostra Penisola verso il Mediterraneo orientale ha determinato un sostanziale miglioramento sulla nostra Penisola nella giornata odierna, dove non solo le condizioni meteo appaiono generalmente stabili (fatta eccezione per qualche isolato rovescio in Puglia), ma anche accompagnate da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. In tutto questo, fluiscono in Italia correnti fredde di natura artico marittima, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Clima piuttosto freddo rispetto al periodo, minime localmente intorno allo 0 sulla pianura emiliana

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quindi generalmente stabili tranne per isolate eccezioni, ma dal punto di vista termico non si può certo dire che questa sia stata una giornata mite, anzi. Soprattutto le temperature minime sono apparse decisamente invernali, soprattutto al centro-nord, dove le pianure hanno raggiunto anche i +3/+4°C. Localmente, soprattutto la pianura emiliana, ha sfiorato gli 0°C, come ad esempio Soragna (PR, +0,2°C), ma anche Modena – Ponte Alto (+0,7°C) e Mirandola (MO, +0,8°C).

Nelle prossime ore ulteriore miglioramento, stop al maltempo sull’Italia

Abbiamo quindi assistito ad uno stop al maltempo sull’Italia, con un ulteriore miglioramento previsto nel corso delle prossime ore quando, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo appariranno generalmente stabili, pur nelle aree coinvolte da isolata instabilità. Il tempo sarà asciutto e ovunque si registrerà l’assenza di fenomeni, tuttavia la pausa dal maltempo potrebbe risultare ancora una volta piuttosto breve per alcune zone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

