METEO ITALIA – Tanto CALDO e cieli soleggiati, peggiora la prossima settimana al Nord

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, all’inizio della prossima settimana la saccatura atlantica, alimentata da aria fredda, si sposta verso nord-est portandosi su Isole Britanniche e Francia ed allungandosi fino al Marocco. In questo modo aria calda dal continente africano verrà richiamata verso il Mediterraneo centro-orientale e sulle regioni centrali e meridionali della Penisola Italiana. Invece dei flussi atlantici potrebbero interessare il Nord Italia, portando maltempo, con temporali e locali nubifragi ed anche temperature in diminuzione .

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Siamo arrivati al terzo weekend del mese di giugno provenendo da una settimana tipicamente estiva grazie alla presenza di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo che ha portato stabilità, ma non sono mancati dei temporali pomeridiani. In questo weekend le condizioni meteo si faranno ancora più stabili grazie alla risalita di un anticiclone africano , con cieli soleggiati e temperature fino a 40°C.

Temperature oltre i 40°C al Sud Italia

Come appena detto, l’inizio della prossima settimana vedrà l’Italia spaccata in due sotto il profilo meteo, con tempo instabile e temperature in diminuzione al Nord e parzialmente al Centro, mentre tanto sole e temperature in ulteriore aumento sulle regioni meridionali. Al Sud e sulla Sicilia il picco di temperature verrà raggiunto tra le giornate di martedì e mercoledì, con valori massimi che raggiungeranno i 42-43°C sulle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia.