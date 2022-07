METEO ITALIA – Tanto SOLE e CALDO AFRICANO fino a metà settimana, possibile cambio di circolazione a seguire

Tempo in generale miglioramento in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri, mentre le regioni centro-meridionali erano protette dall’alta pressione, il Nord è stato parzialmente interessato da una saccatura in transito sull’Europa centro-occidentale. Questo ha portato piogge sparse e temporali sulle Alpi e nella seconda parte di giornata anche sulle pianure del Nord-Est. La saccatura ora si sta allontanando verso nord-est e sul Mediterraneo è in rinforzo l’alta pressione africana. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo, anche sulle regioni settentrionali.

Primo weekend di luglio con tanto sole e caldo in aumento

Come abbiamo appena visto, il promontorio africano è di nuovo in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale, accompagnato da una risalita di aria calda che va ad interessare direttamente la Penisola Italiana. Primo weekend di luglio quindi con tempo stabile e cieli soleggiati da Nord a Sud e solo qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi alpini. Oltre al bel tempo avremo soprattutto un nuovo aumento delle temperature, con caldo intenso su tutte le regioni. Nella giornata odierna avremo massime prossime ai 40°C nelle zone interne del Centro, tra Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori, con punte anche superiori sulla Sicilia. Situazione simile domani con valori oltre i +35 gradi possibili anche sulla Pianura Padana, qui con clima piuttosto afoso. Weekend all’insegna del caldo insomma in Italia e anche la prossima settimana non sarà da meno.

Prima parte della prossima settimana con clima bollente in Italia

Principali modelli meteo che confermano per la prima parte della prossima settimana un vasto anticiclone di matrice afro-azzorriana in rinforzo. Sul Mediterraneo prevarrà la componente africana e l’Italia si troverà ancora una volta sotto il tiro delle correnti calde africane. Oltre a condizioni meteo per lo più stabili avremo ancora temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Tendenza meteo: cambio di assetto barico possibile entro la fine della prima decade di luglio

Prima parte della prossima settimana che vedrà caldo inteso e solo pochi temporali pomeridiani sui settori alpini. Diversi modelli mostrano però da metà settimana uno spostamento dei massimi dell’alta pressione verso l’Atlantico. Anche il promontorio africano potrebbe allentare la presa sul Mediterraneo centrale interessando in modo maggiore la Penisola Iberica. Italia che potrebbe dunque vedere condizioni meteo più stabili e clima meno caldo entro il secondo weekend di luglio. Questa configurazione potrebbe poi durare anche per diversi giorni regalandoci una seconda decade di luglio meno calda e più dinamica.

