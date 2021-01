METEO ITALIA – temperature in picchiata e NEVE a bassa quota, ANTICICLONE a seguire

Temperature in picchiata in ITALIA e neve in arrivo

Situazione sinottica attuale che vede il transito di un blando minimo di bassa pressione sul Mar Tirreno con valori al suolo intorno a 1010 hPa. Questo porta un peggioramento delle condizioni meteo in Italia con piogge sparse soprattutto al Centro-Sud. Attenzione poi perché nelle prossime ore le temperature saranno in caduta libera a causa di un afflusso d’aria più fredda proveniente dall’Europa orientale. Neve che entro la serata si spingerà fino a quote molto basse specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Tempo più asciutto invece al Nord e sulle regioni centrali tirreniche dove comunque il freddo si farà sentire. Quali condizioni meteo invece per il weekend?

Freddo intenso nel WEEKEND ma con poche precipitazioni

Italia lambita dal gelo continentale che invece porterà temperature estremamente basse sull’Europa orientale con punte che di 20 gradi al di sotto delle medie. Temperature che in Italia si assesteranno tra 6 e 8 gradi al di sotto della media con locali nevicate a bassa quota. Sabato ancora maltempo sulla Sicilia mentre l’afflusso di aria più fredda porterà qualche nevicata da stau lungo l’Appennino centro-meridionale fino a quote molto basse. Temporaneo miglioramento Domenica quando sarà però da valutare l’inserimento di una blanda saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale. Questa potrebbe portare un modesto peggioramento meteo in Italia con locali piogge su Sardegna, Sicilia, Calabria e lungo le coste tirreniche del Centro-Sud.

Prossima settimana torna l’anticiclone ma sarà duraturo?

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano ancora correnti fredde in Italia per la giornata di Lunedì 18 gennaio ma l’anticiclone preme da ovest. Sulla Penisola Iberica avremo infatti un promontorio di alta pressione con valori al suolo intorno a 1025 hPa e che entro metà della settimana prossima dovrebbe spostarsi verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo più stabili per qualche giorno in Italia ma la pausa potrebbe non essere duratura. Un profondo vortice depressionario centrato sulle Isole Britanniche potrebbe infatti pilotare una perturbazione verso l’Italia con peggioramento meteo entro la fine della settimana. Nuovo affondo freddo a seguire?