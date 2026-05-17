Meteo Italia – Tempo in momentaneo miglioramento, ma domani è atteso un nuovo impulso instabile

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una saccatura alimentata da masse d’aria fredde per il periodo scivola sul centro-est Europa. Sul bacino del Mediterraneo correnti mediamente occidentali e campo barico in momentaneo aumento sino a livellarsi attorno ai 1015 hPa.

Domenica deciso miglioramento con tempo asciutto

Weekend che farà registrare un deciso miglioramento del tempo sull’Italia per un aumento del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue velature in arrivo su Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, seppur con qualche addensamento in più sui settori montuosi, nord e parte del sud. In serata tornano le schiarite, salvo residui addensamenti sui settori alpini.

Nuovo passaggio instabile ad inizio settimana

Miglioramento che sarà solo momentaneo sull’Italia. Già nella giornata di lunedì è atteso l’arrivo di un nuovo impulso instabile collegato ad una blanda ansa ciclonica. Torneranno fenomeni in particolare sulle Alpi, Prealpi, Nordovest ed alta Toscana. Martedì tempo che tenderà a divenire instabile anche sui settori interni del centro-sud e Nordest con acquazzoni e temporali specie durante le ore diurne.

Da metà settimana arriva l’alta pressione

Centro di calcolo probabilistico europeo mostra lo spostamento di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-occidentale, mentre negative tra Russia ed Europa sudorientale. Da metà della prossima settimana è atteso l’arrivo di un campo altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che volgerà verso al stabilità anche in Italia. Temperature in progressivo aumento, più sensibile al centro-nord con valori che si porteranno al di sopra delle medie del periodo.

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