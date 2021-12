METEO – Tendenza per CAPODANNO con possibile FREDDO in EUROPA, ecco cosa accadrebbe in ITALIA

Anticiclone in affermazione sull’Italia, ma non mancano i disturbi

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone in affermazione sul comparto europeo centro-meridionale, determina un avvio di weekend mediamente stabile sull’Italia, seppur con qualche eccezione. Se l’anticiclone protegge il centro-nord e la Sardegna, con tempo stabile e nebbie persistenti in Val Padana, aria fredda in discesa dai Balcani ha raggiunto l’estremo sud Italia, dove ritroviamo nubi sparse ed acquazzoni tra Puglia, Basilicata e Calabria, con quota neve in momentaneo calo sin verso i 500-700 metri nelle prossime ore.

Tornano le piogge da Natale

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, l’instaurazione di una cellula altopressoria tra la Groenlandia ed il nord Atlantico, confermato anche da un passaggio degli indici AO e NAO verso la fase negativa, favorirà il ritorno del flusso Atlantico sull’Europa meridionale. L’anticiclone verrà infatti sostituito dalle umide correnti atlantiche proprio in concomitanza con le festività natalizie, con rischio pioggia su gran parte del Paese specie sui settori del centro-sud ed Isole Maggiori.

Il freddo Inverno in stand-by, dicembre termina mite

Le possibilità per un finale di dicembre freddo sul nostro Paese, intraviste nei giorni scorsi dai principali modelli matematici, sono ufficialmente tramontate. Salvo clamorosi ribaltoni, infatti, l’ultima decade di dicembre vedrà un progressivo aumento termico sul nostro Paese, per il ritorno delle umidi ma miti correnti occidentali. Le temperature si manterranno mediamente invernali fino a metà della prossima settimana, poi è atteso un incremento su valori superiori alle medie del periodo. Ma come sarà il Capodanno? Vediamo nella pagina seguente le ultimissime dai modelli.