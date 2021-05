METEO ITALIA: temporali in arrivo nelle prossime ore, più SOLE nel weekend ma con alcune eccezioni

Nuvole in transito e piogge sparse, temporali al pomeriggio

Come anticipato nei giorni scorsi una saccatura di origine atlantica sfiora la nostra Penisola portando condizioni meteo instabili. Nuvolosità in transito in queste prime ore del giorno con piogge sparse al Nord-Est e tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio avremo un generale aumento dell’instabilità con temporali in formazione sui rilievi e in movimento verso le zone adiacenti, sia al Nord che sui settori interni del Centro-Sud.

Ancora acquazzoni domani ma si va verso un generale miglioramento

Tra oggi e domani le correnti fresche in quota arriveranno ad interessare anche il Centro-Sud dove porteranno condizioni meteo instabili. Nella giornata di domani ci attendiamo così locali piogge già al mattino tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio temporali in sviluppo su Nord-Est e zone interne del Centro-Sud, a tratti anche intensi. Generale miglioramento a seguire con più sole nel weekend.

Caldo intenso nell’ultima settimana di maggio, ecco perché

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che ipotizza l’arrivo dell’anticiclone africano sull’Italia durante la prossima settimana, il quale porterebbe condizioni meteo praticamente estive. Previste ad oggi massime superiori ai +30 gradi soprattutto al Centro-Sud. Caldo che nei giorni a seguire potrebbe accentuarsi ulteriormente con lo spostamento del cuore dell’alta pressione verso i Balcani. Intanto per già nel prossimo weekend le previsioni meteo annunciano un netto miglioramento, purtroppo non per tutti.

CONTINUA A LEGGERE